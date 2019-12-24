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Украинские АЗС отреагировали на требования Зеленского по ценам: интересные цифры

вторник, 24 декабря 2019, 10:52
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Крупные сети автозаправочных комплексов несколько снизили цены на бензин после того, как их представители провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на данные консалтинговой группы "А-95".

В частности, стоимость горючего в сетях "ОККО" и WOG упала на 50 копеек за литр, а в АЗС Amic - на 70-80 копеек за литр топлива.

В сетях АЗС, принадлежащих к группе "Приват" стоимость горючего сократилась на 1 гривну за литр.

Накануне Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщало о том, что может провести расследование причин высоких цен на бензин.

5 декабря стало известно, что Антимонопольный комитет принял обязательные для исполнения рекомендации ряде крупных сетей автозаправочных комплексов по снижению цен на бензин и дизельное топливо. Снижение в АМКУ объяснили тем, что оптовая цена на топливо в Украине упала. Также упал курс доллара, от которого зависит цена на бензин для украинцев.

Больше о ценах на горючее читайте в материале "Апострофа": Украинцы переплачивают за бензин: что происходит на АЗС и при чем здесь Россия.

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