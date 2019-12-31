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Украине грозит "рукотворный" кризис: эксперт указал на большую угрозу в 2020 году

вторник, 31 декабря 2019, 15:29
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Укрепление гривны нанесло удар по украинской промышленности и может привести к локальному кризису в нашей стране.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, украинские финансово-промышленные группы, которые были заинтересованы в девальвации гривны во времена кризиса, потеряли влияние на политику Нацбанка и Министерства финансов.

"Сейчас ситуация диаметрально противоположная… Основные группы влияния - это лобби инвестиционных банкиров, которые заинтересованы в максимальном укреплении гривны. Потому что они покупают наши долги, номинированные в гривне облигации внутреннего государственного займа - и хотят добавить еще положительной курсовой разницы. Например, они покупали ОВГЗ по курсу 28 грн/долл, а выводить хотят по курсу 23 грн/долл. Поэтому сейчас другая крайность - максимальное укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику", - считает Алексей Кущ.

Такая ситуация, по мнению эксперта, может привести к парадоксальной ситуации, когда мировой кризис не произойдет, а у нас он будет "рукотворным".

"Все токсичные решения правительства принимались с расчетом на то, что все можно будет списать на внешний кризис. Поэтому мы можем оказаться в такой парадоксальной ситуации, весь мир "проскочит" мимо кризиса, а в Украине его создадут - и мы будем впереди планеты всей", - заметил экономист.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику - Алексей Кущ.

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