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Инфляция, рост цен и безработица: в Украине назвали цифры и дали тревожный прогноз

пятница, 10 января 2020, 12:39
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Попытки Национального банка Украины искусственным образом снизить уровень инфляции в стране с помощью жесткой монетарной политики привели к ряду крайне негативных последствий для экономики.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Наблюдательного совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Так, по его словам, в Украине начало падать промышленное производство, растет уровень дефицита внешней торговли и безработица.

"В низкой инфляции прошлого года есть обратная сторона. Негативная. Шесть месяцев подряд падает промышленное производство, причем в ноябре промпроизводство упало на 7,5% к ноябрю 2018 года. Цены производителей за 11 месяцев снизились на 4%, в том числе в добывающей промышленности - на 19,8%, в перерабатывающей промышленности - на 4,9%. Промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства. Снижается отношение кредитов реальному сектору экономики к ВВП, оно составляет 21% (в 2018 году - 24%). Дефицит внешней торговли за 10 месяцев 2019 составил 9,95 млрд дол. Безработица в ноябре выросла на 11,4% по сравнению с октябрем", - заявил руководитель наблюдательного совета регулятора.

По словам Данилишина, сложившаяся ситуация, из-за которой предприятия будут вынуждены вскоре останавливать производство и увольнять сотрудников, а Украина рискует потерять деньги из-за притока спекулянтов на рынок ОВГЗ, является "бомбой замедленного действия" в целом для экономики страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее экономисты заявили, что укрепление гривны привело к тому, что в промышленности Украины назревает кризис - из-за разницы в курсе валют предприятия недополучают запланированную прибыль.

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