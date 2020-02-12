Гривна снова укрепилась: актуальный курс валют от НБУ

По состоянию на утро 12 февраля курс доллара упал еще на 10 копеек по отношению в гривне после снижения на две копейки в предыдущий банковский день.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Так, на среду в стране установлен такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,42 грн;

1 евро – 26,62 грн;

10 российских рублей – 3,84 грн.

Интересно, что в период с 5 по 11 февраля гривня укрепилась по отношению к американскому доллару на 43 копейки. В то же время курс евро 12 февраля упал на 23 копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день.

Отметим, что украинские трудовые мигранты в 2019 году перечислили из-за рубежа денежные переводы на сумму около 12 миллиардов долларов США.