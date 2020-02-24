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В Украине резко снизили цену на газ: сколько нужно будет платить

понедельник, 24 февраля 2020, 18:29
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В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей снизилась.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нафтогаз".

Так, цена на голубое топливо составит 3,95 тысяч гривен за тысячу куб. м. Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 гривны за кубометр является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Отмечают, что новая цена рассчитана компанией в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. "Нафтогаз" будет рассчитывать цену по этим принципам ежемесячно до апреля 2020 года включительно. Цена может колебаться как в сторону уменьшения, так и увеличения, в зависимости от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

Украина взяла на себя обязательства до 1 мая 2020 года полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

В компании напомнили, что клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас", могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене. Неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель пообещал украинцам снижение цены на газ уже в феврале, а рекордно низкой будет летом.

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