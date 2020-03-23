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Цены на нефть снова рухнули: что происходит на рынке 23 марта

понедельник, 23 марта 2020, 07:55
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Фото: Facebook

Цены на нефть в мире вновь обвалились и на этот раз на 8-10 процентов, о чем этом свидетельствуют данные специальных ресурсов.

Так, цена североморской нефти марки Brent достигла 25,25 долларов за баррель. Таким образом, она обесценилась на 7,78%.

В свою очередь нефть WTI продавали за 21,55 доларов за баррель, ее цена упала на 8,92%.

Как известно, на прошлой неделе цена нефти марки Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов. После этого стоимость майских фьючерсов снизилась уже до 24,72 долларов, она потеряла в цене более 9 процентов.

По данным западной прессы, цена на топливо опустится до 20 долларов за баррель уже к середине апреля. Эксперты считают, что цены на нефть продолжат свое падение и после этого.

Напомним, что ранее цены на нефть на мировых рынках рухнули, до минимума почти за 20 лет.

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