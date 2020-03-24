Гривна начала стремительное падение: курс валют на 24 марта

По состоянию на 24 марта курс гривны к американскому доллару понизился сразу на 37 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на отметке 28,11 гривны за доллар. Днем ранее за американскую валюту просили 27,74 гривны.

Также гривна ослабла и по отношению к евро - сразу на 61 копейку. Курс гривны к евро установлен на отметке 30,25 гривны за евро.

Курс гривны к российскому рублю установлен на отметке 3,51 гривны за 10 рублей.

Как сообщал "Апостроф", паника вследствие распространения коронавируса подталкивает курс "зеленого" все выше.

Подробнее о том, как паника из-за коронавируса влияет на рост курса доллара и сколько доллар будет стоить весной-2020, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.