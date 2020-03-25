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Европу ждет мощнейший экономический кризис за десятки лет: озвучен страшный прогноз

среда, 25 марта 2020, 15:34
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Эксперты прогнозируют в Европе мощнейший экономический кризис с момента его образования в 1992 году из-за коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.

В настоящее время индекс деловой активности (PMI), на фоне пандемии достиг в Европе минимума с 1998 года и установил антирекорд за все время наблюдений. Этот показатель оказался хуже, чем во времена всемирного экономического кризиса 2008-2009 годов.

Напомним, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может понести тяжелый урон от пандемии коронавируса, который может быть даже большим, чем при кризисе 2009 года.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса.

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