RU  UA

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.80
НБУ:USD  27.40
Меню

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

14:45
Десятки вызовов на день и врачи на изоляции: в Киеве раскрыли громкие детали борьбы с коронавирусом
14:42
Победительница Х-фактора откровенно рассказала об издевательствах в школе Lime
14:38
Контактировала со многими: под Херсоном коронавирус убил медсестру
14:36
Под Киевом мужчина устроил стрельбу по начальнику и подорвался на гранате: фото
14:20
Россия продала США средства для борьбы с коронавирусом, которых ей тоже не хватает: скандальные детали
14:18
В роддоме Ивано-Франковска третья смерть за сутки: виноват ли коронавирус
14:16
Горело хорошо: появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации врага на Донбассе
14:10
Вымогал деньги у предпринимателей: ГБР открыло дело против чиновника Нацполиции Михаила Банка
14:10
Коронавирус в Испании убил свыше 10 тыс. человек: что происходит в стране, фото и видео
13:55
Какие домашние животные наиболее уязвимы к коронавирусу: ученые дали ответ
13:49
В миграционной службе рассказали, как принц Гарри сможет легально жить и работать в США Lime
13:39
Какие районы Киева лидируют по заражению коронавирусом: карта на 2 апреля
Все новости

Коронавирус серьезно ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз

среда, 01 апреля 2020, 20:54
переглянути новину українською
Фото: Telegram

Украина рискует столкнуться с большими экономическими и политическими потрясениями из-за вспышки нового коронавируса COVID-19. Европа должна быть готова вмешаться и играть ведущую роль в предоставлении международной помощи Украине.

Об этом говорится в материале старшего политического аналитика программы "Европа в мире" Аманды Пол и главного советника Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука.

"Украина имеет ограниченные ресурсы и частично реформированную систему здравоохранения, которая не готова к тому, чтобы иметь дело с таким кризисом... Нехватка важного оборудования, например, вентиляторов и предметов личной защиты, включая маски и перчатки, уже привела к заражению вирусом некоторых врачей. Также есть недостатки в коммуникации между больницами, местными властями и Министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.

К этому могут добавиться проблемы в экономике, ориентированной на экспорт. Существуют серьезные риски, в том числе связанные с девальвацией валюты. С одной стороны, хотя низкий обменный курс и несколько ослабленная гривна могут обеспечить краткосрочные выгоды для экономики и активизировать экспорт, ожидаемый глобальный спад может ограничить то, насколько украинская экономика сможет получить выгоду от слабой валюты.

С другой стороны, если обменный курс снизится более чем на 15%, почти всем украинским банкам понадобится дополнительный капитал. Кроме того, на 2020 год запланирована значительная сумма выплат государственного долга (400 млрд, или почти 13 млрд евро) - около 40% государственного бюджета. В случае увеличения дефицита будет насущная необходимость в том, чтобы правительство начало диалог о реструктуризации долга с Международным валютным фондом и частными владельцами государственных облигаций.

"Важным было вмешательство Национального банка Украины в стабилизацию экономической ситуации, включая расход более 1 млрд долларов на поддержку гривны. Кабинет министров также объявил, что создаст стабилизационный фонд в размере около 200 млрд (30 млн евро) для поддержки своих граждан и бизнеса. Несмотря на эти усилия, Украина будет в дальнейшем нуждаться в помощи международных доноров", - заявляют авторы материала.

Учитывая нынешнюю неопределенность в Украине, оценки экономического влияния COVID-19 сильно отличаются. По нескольким последним оценкам, ВВП Украины в 2020 году может снизиться от ранее прогнозируемого роста на 3,2% до 0,5% и даже может упасть до -4%.

На сегодняшний день очень оптимистический сценарий низкого роста числа заболеваний предусматривает, что карантин не будет продлен после 24 апреля и что украинская экономика восстановит некоторые позиции в течение второй половины 2020 года. Между тем, пролонгация карантина и ожидаемый глобальный экономический спад может привести к очень негативному сценарию, подобному экономическим кризисам 2008-2009 и 2014-2015 годов, когда ВВП уменьшился на целых 20%.

"Украина будет нуждаться в международной помощи для преодоления кризиса COVID-19. ЕС должен играть ведущую роль в этом, предоставляя средства на производство наборов тестов и другого важнейшего медицинского оборудования, позволяя Украины получить доступ к стратегическим запасам важного медицинского оборудования (например, аппаратам для искусственной вентиляции легких), предлагая поддержку малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям и предоставление гуманитарной и финансовой помощи при потенциальной гуманитарной катастрофе на оккупированных территориях. ЕС также должен предоставить Украине новый чрезвычайный пакет финансовой помощи для помощи наиболее пострадавшим областям экономики после окончания кризиса", - подытожили в материале.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Кредитные каникулы от украинских банков: вопрос имиджа и филантропия

Не верь глазам, а верь карманам: как зарабатывают в Украине во время эпидемии коронавируса

Украина на пороге дефолта: что это значит для каждого гражданина

Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: