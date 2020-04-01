Коронавирус серьезно ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз

Украина рискует столкнуться с большими экономическими и политическими потрясениями из-за вспышки нового коронавируса COVID-19. Европа должна быть готова вмешаться и играть ведущую роль в предоставлении международной помощи Украине.

Об этом говорится в материале старшего политического аналитика программы "Европа в мире" Аманды Пол и главного советника Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука.

"Украина имеет ограниченные ресурсы и частично реформированную систему здравоохранения, которая не готова к тому, чтобы иметь дело с таким кризисом... Нехватка важного оборудования, например, вентиляторов и предметов личной защиты, включая маски и перчатки, уже привела к заражению вирусом некоторых врачей. Также есть недостатки в коммуникации между больницами, местными властями и Министерством здравоохранения", - говорится в сообщении.

К этому могут добавиться проблемы в экономике, ориентированной на экспорт. Существуют серьезные риски, в том числе связанные с девальвацией валюты. С одной стороны, хотя низкий обменный курс и несколько ослабленная гривна могут обеспечить краткосрочные выгоды для экономики и активизировать экспорт, ожидаемый глобальный спад может ограничить то, насколько украинская экономика сможет получить выгоду от слабой валюты.

С другой стороны, если обменный курс снизится более чем на 15%, почти всем украинским банкам понадобится дополнительный капитал. Кроме того, на 2020 год запланирована значительная сумма выплат государственного долга (400 млрд, или почти 13 млрд евро) - около 40% государственного бюджета. В случае увеличения дефицита будет насущная необходимость в том, чтобы правительство начало диалог о реструктуризации долга с Международным валютным фондом и частными владельцами государственных облигаций.

"Важным было вмешательство Национального банка Украины в стабилизацию экономической ситуации, включая расход более 1 млрд долларов на поддержку гривны. Кабинет министров также объявил, что создаст стабилизационный фонд в размере около 200 млрд (30 млн евро) для поддержки своих граждан и бизнеса. Несмотря на эти усилия, Украина будет в дальнейшем нуждаться в помощи международных доноров", - заявляют авторы материала.

Учитывая нынешнюю неопределенность в Украине, оценки экономического влияния COVID-19 сильно отличаются. По нескольким последним оценкам, ВВП Украины в 2020 году может снизиться от ранее прогнозируемого роста на 3,2% до 0,5% и даже может упасть до -4%.

На сегодняшний день очень оптимистический сценарий низкого роста числа заболеваний предусматривает, что карантин не будет продлен после 24 апреля и что украинская экономика восстановит некоторые позиции в течение второй половины 2020 года. Между тем, пролонгация карантина и ожидаемый глобальный экономический спад может привести к очень негативному сценарию, подобному экономическим кризисам 2008-2009 и 2014-2015 годов, когда ВВП уменьшился на целых 20%.

"Украина будет нуждаться в международной помощи для преодоления кризиса COVID-19. ЕС должен играть ведущую роль в этом, предоставляя средства на производство наборов тестов и другого важнейшего медицинского оборудования, позволяя Украины получить доступ к стратегическим запасам важного медицинского оборудования (например, аппаратам для искусственной вентиляции легких), предлагая поддержку малому и среднему бизнесу, крупным предприятиям и предоставление гуманитарной и финансовой помощи при потенциальной гуманитарной катастрофе на оккупированных территориях. ЕС также должен предоставить Украине новый чрезвычайный пакет финансовой помощи для помощи наиболее пострадавшим областям экономики после окончания кризиса", - подытожили в материале.