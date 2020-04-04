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Сколько стоит гривна: свежий курс валют в банках и на черном рынке

суббота, 04 апреля 2020, 09:38
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Фото: Фото из открытых источников

По данным на субботу, 4 апреля, на межбанковском валютном рынке средний курс гривны к доллару установился на уровне 27,5962 гривны за доллар, к евро - средний курс составил 30,0812 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Курс покупки наличного доллара украинскими банками варьируется от 27 до 27,35 гривен за доллар, а продажи - от 27,4 до 28,25 гривен за доллар.

Курс покупки евро варьируется от 28,8 до 29,4 гривен за евро, а продажи — от 29,5 до 30,7 гривен за евро.

На черном рынке по состоянию на утро субботы, 4 апреля, доллар покупают за 27,3 гривны за единицу валюты, а продают – за 27,45 гривен за доллар. Курс евро в покупке составляет 29,3 гривен за евро, а в продаже — 29,5 гривен за евро.

Как сообщалось, ранее в НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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