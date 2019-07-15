​Суд снял арест с имущества Коломойского и партнеров: подробности скандала

Печерский районный суд Киева снял арест с 415 объектов недвижимости ООО "Приватофис", который был наложен постановлением этого же суда по ходатайству генпрокуратуры.

Такое решение было принято 5 июля, пишет Finbalance.

Арест был наложен в 2017 году в рамках уголовного производства о выдаче “ПриватБанком” кредитов - в период до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ - для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

Под арест тогда попали активы компании: земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины.

Суд решил, что в ООО "Приватофис" "не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация, а арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением, то есть с нарушением п. 4 ч. 2 ст. 173 УПК Украины".

Согласно судебным материалам по уголовному производству ПриватБанк предоставил кредит для ООО "Приватофис". При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "зернопоставки-М".

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело №904 / 1520/19 по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" (по договору залога №09 / 01 / K / DZ от 28.03.2016) в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка в ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17 декабря 2008 года на сумму более 500 млн грн.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил подготовительное заседание по заявлению Национального банка Украины к бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому.