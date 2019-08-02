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Стало известно о тайном избрании главы "Ощадбанка"

пятница, 02 августа 2019, 14:45
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Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" тайно продлил контракт с главой правления Андреем Пышным еще на 5 лет.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источники.

По данным издания, конкурс на должность руководителя банка, срок контракта с которым вскоре истекал, решили не проводить.

Андрей Пышный – соратник бывшего премьера -министра Арсения Яценюка. Вместе с экс-премьером Пышный работал в фирме "Юрке-Аудит". А в 2010-м банкир на несколько лет возглавил комитет партийного контроля "Фронта перемен" Арсения Яценюка.

Ощадбанк,, по данным издания, имеет конкурентные преимущества - его используют для выплат пенсий, монетизации субсидий, а также особые условия - Фонд гарантирования вкладов только "Ощаду" страхует всю сумму депозита, а не только 200 тыс. грн. Несмотря на это, банк имеет ряд проблем. В частности, это самый низкий показатель рентабельности капитала – 0,6% – и самый высокий уровень проблемных кредитов – 63%.

Клиенты "Ощада" жалуются на целый ряд недостатков в работе. К примеру, банковский счет у них прикреплен к сроку действия карты. И когда тот заканчивается, клиентов заставляют открывать новые счета, а не привязать его к новой карте.

Как сообщал "Апостроф", Киевский апелляционный суд разрешил государственному "Ощадбанку" взыскать с России в украинскую юрисдикцию более $1 млрд компенсации ущерба от аннексии Крыма.

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