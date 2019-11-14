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Украина из-за Коломойского может лишиться помощи ЕС

четверг, 14 ноября 2019, 23:57
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В ЕС ставят под сомнение оказание финансовой помощи Украине в связи с отсутствием каких-либо результатов расследования вывода средств из "ПриватБанка".

Об этом заявил на Форуме ассоциаций в Киеве директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из "ПриватБанка"? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - сказал он.

При этом, дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский". В тоже время его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел именно украинский олигарх.

Как сообщал "Апостроф", ранее и МВФ выдвинул Зеленскому ультиматум из-за Коломойского.

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