Украина из-за Коломойского может лишиться помощи ЕС

В ЕС ставят под сомнение оказание финансовой помощи Украине в связи с отсутствием каких-либо результатов расследования вывода средств из "ПриватБанка".

Об этом заявил на Форуме ассоциаций в Киеве директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь.

"Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из "ПриватБанка"? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет. Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди", - сказал он.

При этом, дипломат ни разу не назвал фамилию "Коломойский". В тоже время его претензии касались вывода средств во времена, когда "ПриватБанком" владел именно украинский олигарх.

Как сообщал "Апостроф", ранее и МВФ выдвинул Зеленскому ультиматум из-за Коломойского.