Рекордный год: в Альфа-Банке Украина подвели предварительные итоги работы в 2019 году

Альфа-Банк Украина подвел итоги 2019 года, который стал для банка рекордным, учитывая положительную динамику основных финансовых показателей.

Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

Прибыль банка за 12 месяцев достигла 1 591 млн грн, что на 26,5% превышает результат 2018 года. Это подтверждают итоговые данные по состоянию на 1 января 2020 года.

Улучшению ряда показателей деятельности банка способствовало завершение присоединения Укрсоцбанка в октябре 2019 года. За 2019 год активы объединенного банка увеличились на 19% до уровня 71 590 млн грн. Высоколиквидные активы выросли в 2,5 раза, в том числе за счет средств в Национальном банке, объем которых на 1 января 2020 года составил 2 271 млн грн.

Кроме того, объем портфеля ценных бумаг вырос в 2,4 раза до 15 521 млн грн. Он сформирован облигациями внутреннего государственного займа и депозитными сертификатами НБУ.

Объем кредитного портфеля на 1 января 2020 года составил 39 200 млн грн, прирост составил 21%, или 6 800 млн грн. Портфель кредитов физлиц увеличился на 58,9%, или 7 265 млн грн, до объема 19 597 млн грн. Объем кредитов юрлиц сократился на 465 млн грн, или 2,3%, до 19 602 млн грн.

Также увеличился и объем пассивов: привлеченные средства выросли на 14,8% до 63 394 млн грн, в основном за счет средств физлиц – прирост на 15,8% (4 747 млн грн) до 34 739 млн грн. Объем привлеченных средств юрлиц вырос на 11,5% (на 2 335 млн грн) до 22 588 млн грн; капитал объединенного банка увеличился на 64,3% (3 208 млн грн) до 8 196 млн грн.

Положительное влияние на капитал оказала динамика уставного капитала Альфа-Банка Украина, который в результате присоединения Укрсоцбанка увеличился в 2,4 раза, с 12 180 млн грн до 28 726 млн грн.

Увеличение капитала имело положительное влияние на значения экономических нормативов объединенного банка, в частности: регулятивный капитал увеличился с 5 744 млн грн до 8 343 млн грн; норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) увеличился с 13,6% до 15,8% (по нормативам регулятора должен составлять не менее 10%); норматив достаточности основного капитала (Н3) увеличился с 8,0% до 11,23% (требование – не менее 7%); норматив максимального размера кредитного риска на одного заемщика уменьшился с 33,5% до 14,4% (норматив – не более 25%).

В 2019 году Альфа-Банк Украина в полном объеме выполнил мероприятия, предусмотренные Программой реструктуризации на 2019 год (по результатам оценки устойчивости банков и банковской системы, проведенной Национальным банком Украины в 2018 году).

Значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и достаточности основного капитала (Н3) по состоянию на 1 января 2020 года составили 15,8% и 11,23% при запланированных Программой реструктуризации на 2019 год 14,5% и 11,0% соответственно.

Значения нормативов ликвидности Альфа-Банка Украина также соблюдены и составляют соответственно: норматив краткосрочной ликвидности (Н6) – 79,3%, при установленном не менее 60%; коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) по всем валютам (LCR BB) – 254,5% (нормативное значение – не менее 100%) и в иностранной валюте (LCR IB) – 285,7% (нормативное значение – не менее 100%).

Значения других экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции Альфа-Банка Украина по состоянию на 1 января 2020 года также соблюдены.