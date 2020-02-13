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Альфа-Банк Украина признали лучшим розничным и сберегательным банком страны

четверг, 13 февраля 2020, 14:18
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На конференции VI Legal Banking Forum Альфа-Банк Украина отмечен тремя наградами в рейтинге "Банки 2020 года" по версии информационного агентства "Финансовый клуб".

Об этом сообщает издание "Минфин".

Так, Альфа-Банк Украина победил в номинациях "Розничный банк", "Сберегательный банк для населения" и "Сберегательный банк для бизнеса".

Редакция "Финансового клуба" вручила награды лучшим банкам 2020 года в семи номинациях в каждой из пяти категорий банков. Альфа-Банк Украина получил награды в категории крупных банков иностранных банковских групп.

В номинации "Розничный банк" Альфа-Банк Украина стал победителем благодаря наибольшему среди банков своей группы показателю абсолютного прироста гривневых кредитов физических лиц за январь-ноябрь 2019 года, в номинации "Сберегательный банк для населения" – по показателю абсолютного прироста гривневых текущих счетов физических лиц за январь-ноябрь 2019 года. Награду в номинации "Сберегательный банк для бизнеса" Альфа-Банк Украина получил за наибольший абсолютный прирост гривневых текущих счетов юридических лиц за аналогичный период.

В методологии определения лучших банков использовались данные отчетности банков, которые публикует Национальный банк Украины на 1 января и 1 декабря 2019 года. Ключевыми показателями для определения победителей в различных номинациях стали динамика активов, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, качество кредитных портфелей, прибыль банков, в также динамика портфеля платежных карт.

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