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Как в Украине получить дешевый кредит: журналисты провели эксперимент

четверг, 13 февраля 2020, 04:22
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Программа дешевых кредитов под 5-9%, которую запустило правительство, может быть саботирована в самих банках, которые не пожелают давать средства сомнительным с их точки зрения бизнесменам и проектам.

Об этом сообщает "Сегодня".

Так, финансовые аналитики утверждают, что банк откажется предоставлять такой кредит клиенту, у которого якобы сомнительная платежеспособность. На это замечание в правительстве отмечают, что ввели в программу "точку безубыточности", после преодоления которой бизнесмен обязан начать возвращать деньги, чтобы не "прогореть" и не утратить залоговое имущество.

Экономист Алексей Кущ в то же время указывает на низкий уровень доверия у бизнеса к украинским банкам, что может стать препятствием в реализации правительственной программы.

"В плане начала бизнеса это не сработает, потому что банк, чтобы принять решение о выдаче кредита, должен как‑то оценить платежеспособность, понять, что это за бизнес, какие у него финансовые показатели, обороты... Нужно показать предпринимательскую историю, как работал на рынке", – заметил он.

Сами бизнесмены, которые обращались за кредитами, отмечают, что условия банков зачастую являются нереальными и противоречат логике правительства. Один из них рассказал, что у него запросили залог на имущество, которое он может продать и получить ту же сумму, что и по кредитному договору.

"Нужно иметь 50% средств. Чтобы получить 50% из банка, вы должны что-то заложить. Если бы у меня были эти ресурсы, наверняка я бы не обращался в банк", – заявил он.

Также специалисты указывают на проблему с государственным обеспечением дешевых кредитов – этих сумм для банков могут не предусмотреть в последующие годы. На это глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев обещает находить средства и даже увеличивать финансирование этой программы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что первый предприниматель - из Винницы, уже получил средства в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

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