Аналитики Альфа-Банка улучшили прогноз по росту экономики

В Альфа-Банке представили обновленный прогноз роста реального ВВП на 2020 год, он был повышен до 3,2%, в то же время инфляция в течение большей части года будет находиться ниже целевого диапазона.

Об этом сообщается на сайте банка.

По словам аналитиков, снижение процентных ставок НБУ будет способствовать росту кредитной активности, и в 2021 году экономика может ускорить темп роста до 3,8%.

"Мы повысили прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3% до 3,2%. Согласно прогнозу, рост в течение первых трех кварталов года будет сохраняться умеренным в диапазоне 2,3-3,5%. Вместе с тем мы видим перспективу ускорения роста экономики в IV квартале 2020 года до более чем 4% в связи с ожидаемым ускорением банковского кредитования, которое обеспечит новый импульс внутреннему спросу. Дополнительным фактором ускорения экономики в конце 2020 года станет эффект низкой базы сравнения, так как именно на последний квартал 2019 года пришлись локальные провалы производства в промышленности и сельском хозяйстве", - заметили аналитики Альфа-Банка.

Также в прогнозе отмечается, что одной из отличительных характеристик 2020 года будет низкая инфляция. Согласно прогнозу, среднегодовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) составит всего 3,4% по сравнению с 7,9% в 2019 году. Лишь в конце 2020 года инфляция вернется в целевой диапазон НБУ (4-6%), реагируя на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление цен производителей.

Низкая инфляция будет способствовать продолжению курса Национального банка на активное снижение учетной ставки. Аналитики разделяют обновленный прогноз учетной ставки от НБУ в размере 7% на конец 2020 года, но не исключают, что длительное поддержание инфляции ниже целевого диапазона в течение 2020 года может потребовать еще большего смягчения денежно-кредитной политики.

"Снижение процентных ставок в условиях высокого уровня ликвидности банковской системы будет способствовать размораживанию кредитной активности, задавая новый импульс для экономического роста в последующие периоды. В частности, наш базовый среднесрочный сценарий предполагает ускорение роста реального ВВП Украины до 3,8% в 2021", - говорится в прогнозе.

Уточняется, что благодаря опережающему росту внутреннего рынка и изменениям в структуре украинского экспорта, а также сдержанной монетарной и фискальной политике, украинская экономика стала менее уязвимой по отношению к возможным внешним шокам. В среднесрочной перспективе обеспокоенность вызывает возможное ослабление фискальной дисциплины в условиях хронического недовыполнения Госбюджета по доходам (в том числе и из-за снижения инфляции). Аналитики указывают, что в этом контексте любые инициативы по повышению государственных расходов, в том числе с целью стимулирования экономической активности, следует согласовывать с приоритетом сохранения баланса государственных финансов.