Что будет с курсом доллара в Украине в марте: озвучен прогноз

В марте курс доллара в Украине будет вплотную зависеть от действий НБУ, и будет колебаться в пределах 24-25 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

"Деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров. Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ", - цитирует издание аналитика Европейского инвестиционного центра Вадима Бардася.

Он также отметил, что ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе.

"Поэтому Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 гривен с ползучей девальвацией гривни до отметки 25 грн./долл.", – добавил экономист.

Как сообщалось, ранее стало известно, как изменится жизнь украинцев с 1 марта.

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