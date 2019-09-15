Больше денег на дороги и меньше дотаций: раскрыты детали бюджета Украины на 2020 год

Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду первый проект закона о бюджете на 2020 год.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал во время брифинга.

По его словам, в проекте бюджета можно будет увидеть меньше дефицита - до 2,09% (на 2019 закладывался дефицит на уровне 2,26% ВВП). В то же время, Гончарук отметил, что это "только первый проект закона о бюджете, чтобы депутаты могли на него посмотреть". Документ должен быть доработан до 2 ноября.

"В этом проекте бюджета, вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерена уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда расходы равны нашим доходам", - отметил премьер.

Он также пообещал, что "государство меньше средств будет собирать с людей".

"Вторая составляющая – объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически из общества, из экономики и перераспределяет относительно ВВП – также будет уменьшаться. Это означает, что мы стремимся, чтобы государства в экономике становилось меньше", - рассказал Гончарук.

Кроме этого планируется существенно увеличить расходы на дороги и прекратить дотирование крупных предприятий.

"Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)", - резюмировал премьер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.