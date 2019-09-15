RU  UA

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бюджет

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

19:34
В Киеве произошло опасное ДТП с переворотом: опубликованы фото и видео
19:06
Представились сотрудниками спецслужб: в Польше задержали украинцев-контрабандистов, фото
19:02
Участников прайда в Харькове забросали яйцами: фото
18:55
Динамо серьезно опозорилось в чемпионате Украины
18:35
Херсонес превращают в свалку: появились грустные фото из Крыма
18:06
В Харькове толпа парней жестоко избила подростка из-за участия в прайде: опубликовано видео
17:38
В Украине устроили масштабную акцию в поддержку животных: опубликованы фото
17:13
В Киеве вспыхнул мощный пожар: первые подробности и кадры с места
16:59
Под Николаевом супруги совершили жуткое самоубийство, оставив сиротами детей: детали трагедии
16:37
Должности главы КГГА не будет: у Зеленского анонсировали громкие реформы
16:28
Больше денег на дороги и меньше дотаций: раскрыты детали бюджета Украины на 2020 год
15:55
Баллотировалась в мэры: всплыли интересные детали о женщине, которая устроила "шоу" с копами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше денег на дороги и меньше дотаций: раскрыты детали бюджета Украины на 2020 год

воскресенье, 15 сентября 2019, 16:28
переглянути новину українською

Кабинет министров 15 сентября внес в Верховную Раду первый проект закона о бюджете на 2020 год.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал во время брифинга.

По его словам, в проекте бюджета можно будет увидеть меньше дефицита - до 2,09% (на 2019 закладывался дефицит на уровне 2,26% ВВП). В то же время, Гончарук отметил, что это "только первый проект закона о бюджете, чтобы депутаты могли на него посмотреть". Документ должен быть доработан до 2 ноября.

"В этом проекте бюджета, вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерена уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда расходы равны нашим доходам", - отметил премьер.

Он также пообещал, что "государство меньше средств будет собирать с людей".

"Вторая составляющая – объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически из общества, из экономики и перераспределяет относительно ВВП – также будет уменьшаться. Это означает, что мы стремимся, чтобы государства в экономике становилось меньше", - рассказал Гончарук.

Кроме этого планируется существенно увеличить расходы на дороги и прекратить дотирование крупных предприятий.

"Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров (малых предприятий)", - резюмировал премьер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджет вымогательства

Без реформ и инвестиций: за счет чего будет расти экономика Украины в 2018 году

Контроль над расходами украинцев: каким будет новый Госбюджет

У Гройсмана взялись за планы Азарова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: