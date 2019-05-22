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​Ждать ли Украине новый транш МВФ: источники раскрыли важные данные

среда, 22 мая 2019, 10:23
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Международный валютный фонд (МВФ) может отказать Украине в предоставлении второго и третьего кредитного транша по текущей программе.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономический эксперт Игорь Гарбарук.

"По моему мнению, ни второго, ни третьего транша по этой программе (именно по этой) ждать не нужно. Скорее всего, в связи со структурным изменением власти в Украине, МВФ этой миссией подведет итоги: что сделано, что не сделано", – сказал Гарбарук.

Он объяснил, что получение второго транша сомнительно, в том числе, из-за объявленного президентом Владимиром Зеленским роспуска Верховной Рады Украины.

Эксперт напомнил, что Украина не выполнила некоторые взятые на себя обязательства: не приняла закон о СПЛИТ (о ликвидации Нацкомфинуслуг) и закон об ответственности за незаконное обогащение.

"Как будет Рада голосовать за необходимые законы, если президент сказал, что он эту Раду распускает? Мы услышали с вами заявление премьер-министра Украины, что он уходит со своей должности. Кто с МВФ будет подписывать документы? Т.е. тут юридический казус еще может быть ключевой проблемой", – уточнил он.

При этом Гарбарук выразил надежду, что Киев достигнет принципиальной договоренности с МВФ про открытие "новой, качественно другой программы".

Источники "Апострофа" также подтверждают эту информацию. По их словам, следующий транш, если и будет, то не раньше февраля следующего года.

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