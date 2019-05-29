Гривна неожиданно просела к доллару и евро: свежий курс валют

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к американскому доллару.

На 29 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2640,6167 грн за $100;

2955,3782 грн за 100 евро.

На 28 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2632,5682 грн за $100;

2947,9499 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара и евро подскочил на 8 копеек по отношению к гривне.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.