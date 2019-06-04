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Что происходит с гривной в обменниках: фото

вторник, 04 июня 2019, 11:59
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Курс гривны в украинских обменниках падает по отношению к американскому доллару во вторник, 4 июня.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,85 грн, евро - 30,05 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн

Купить доллар можно было за 27,10 грн, евро - 30,40 грн, 10 российских рублей - 4,05 грн.

Неделей ранее, 28 мая в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,23 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,00 грн.

Купить доллар можно было за 26,28 грн, евро - 29,43 грн, 10 рублей - 4,03 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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