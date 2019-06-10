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​Евро опустился ниже важной психологической отметки: официальный курс

понедельник, 10 июня 2019, 09:25
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Официальный курс гривны к иностранным валютам, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился за выходные. Курс евро опустился ниже отметки в 30 грн.

На 10 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2659,5721 грн за $100;

2998,1356 грн за 100 евро;

На 7 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2679,5094 грн за $100;

3018,7353 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар укрепился на 14 копеек, евро - на 13 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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