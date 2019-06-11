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Что происходит с гривной: НБУ обнародовал свежий курс

вторник, 11 июня 2019, 09:21
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Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился за минувшие сутки.

На 11 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2637,5022 грн за $100;

2980,6412 грн за 100 евро;

На 10 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2659,5721 грн за $100;

2998,1356 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар укрепился на 12 копеек, евро - на 18 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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