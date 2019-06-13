​Что будет с гривной в ближайшие месяцы: появился прогноз

В настоящее время нет оснований ожидать снижения курса гривны до конца лета.

Такое мнение озвучили опрошенные "Апострофом" эксперты украинского валютного рынка.

По оценкам экспертов, на сегодня большинство фундаментальных факторов благоприятны для Украины.

"Высокие цены на железорудное сырье и стальной прокат, хороший прогноз по урожаю зерновых и приток нерезидентов на рынок ОВГЗ", - сказал эксперт совета НБУ Виталий Шапран.

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин согласен с такой оценкой.

"Пока ситуация на сырьевых рынках складывается достаточно позитивно для курса", - сказал он.

Эксперт также отметил тот факт, что Украина достаточно спокойно прошла пиковые выплаты по госдолгу. По данным Национального банка Украины (НБУ), в прошлом месяце было выплачено $1,8 млрд. Во второй половине 2019 года также предстоят выплаты, пик которых придется на сентябрь - около 60 млрд грн или более $2 млрд.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, на сегодня сохраняются риски того, что нерезиденты могут начать массово выходить из облигаций и выводить валюту из страны. Также есть риск раскручивания мирового кризиса.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.