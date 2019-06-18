​НБУ прогнозирует коррекцию курса из-за прекращения сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины прогнозирует коррекцию курса гривны к доллару в отсутствии сотрудничества с Международным валютным фондом и пов'вязаного финансирования.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в отчете, по предварительным данным, в январе-апреле 2019 года дефицит текущего счета платежного баланса составил приемлемые 388 млн долларов. Однако в ближайшие месяцы мировая экономика может заметно замедлиться, сдерживая рост украинского экспорта, считают в НБУ.

По оценкам Национального банка, если сотрудничество с МВФ будет продолжаться, то в 2019-2021 годах поступления прямых иностранных инвестиций и привлечения на внешних рынках практически полностью компенсируют дефицит текущего счета.

"Иначе дефицит будет сокращаться вследствие курсовой коррекции", - говорится в отчете.

В НБУ считают, что пауза в выполнении программы фонда некритична для финансовой стабильности в начале осени, однако после парламентских выборов и формирования нового правительства, продолжение сотрудничества с МВФ станет ключевым.

"Учитывая амбициозную программу реформ, согласованную с МВФ, и все еще высокую уязвимость экономики к внешним рискам, целесообразным представляется начало новой долгосрочной программы сотрудничества с МВФ, вероятно еще до завершения срока текущей программы "Стенд-бай", - отмечается в отчете.

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