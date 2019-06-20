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Что происходит с курсом гривны: фото обменника

четверг, 20 июня 2019, 14:16
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Курс гривны в украинских обменниках незначительно укрепляется по отношению к американскому доллару в четверг, 20 июня.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов на ул. Бассейная в центре Киева за один доллар давали 26,25 грн, за евро - 29,50 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 26,40 грн, евро - 29,75 грн, 10 рублей - 4,12 грн.

28 мая в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,23 грн, за евро - 29,35 грн, 10 российских рублей - 4,00 грн.

Купить доллар можно было за 26,28 грн, евро - 29,43 грн, 10 рублей - 4,03 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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