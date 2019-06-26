​Чего ждать от гривны: НБУ озвучил официальный курс валют

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), практически не изменился к американскому доллару за минувшие сутки, незначительно укрепился к евро.

На 26 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2619,1023 грн за $100;

2982,6337 грн за 100 евро;

На 25 июня Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2619,1201 грн за $100;

2984,2254 грн за 100 евро;

Таким образом, евро подешевел на 2 копейки, курс доллара не претерпел изменений.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.