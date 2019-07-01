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Как изменился курс гривны за выходные: свежие данные от НБУ

понедельник, 01 июля 2019, 10:25
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Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), незначительно опустился к американскому доллару и евро за выходные.

На 1 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2617,7939 грн за $100;

2976,4317 грн за 100 евро;

На 27 июня Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2616,6382 грн за $100;

2973,0243 грн за 100 евро;

Таким образом, доллар подорожал на 1 копейку, евро - на 3 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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