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​Доллар и евро падают: НБУ обнародовал официальный курс

среда, 03 июля 2019, 09:19
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Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 3 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2617,9033 грн за $100;

2958,4925 грн за 100 евро.

На 2 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2620,6493 грн за $100;

2974,1749 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару укрепилась на 3 копейки, к евро - на 16 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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