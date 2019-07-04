​Доллар и евро продолжают падать: официальный курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 4 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2604,4841 грн за $100;

2941,2439 за 100 евро.

На 3 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2617,9033 грн за $100;

2958,4925 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару укрепилась на 13 копеек, к евро - на 17 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.