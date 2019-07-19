RU  UA

пятница, 19 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Валютный рынок

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

19 июля

18:13
Людям навязывают: известный украинский боксер сделал громкое заявление по Донбассу и Крыму
18:11
СМИ рассказали о скрытых доходах кандидата в депутаты Артеменко
17:56
Двух топ-менеджеров Святаша взяли под домашний арест по делу о мошенничестве - СМИ
17:48
​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото
17:41
Соратник Черновецкого депутат Киевсовета Маляревич идет в Раду от партии Порошенко - СМИ
17:40
Что произошло между Зеленским и Полтораком: появился комментарий министра
17:25
УЕФА запретил украинскому клубу проводить матчи на своем стадионе: названа причина
17:15
Войны не будет: в России рассказали, что Путин задумал против Украины
17:13
Зеленский устроил зачистку послов Украины по всему миру: досталось и США
17:10
Битва за мир и за жизнь: Рабинович обратил внимание на важность взвешенного голосования на выборах
17:04
Связан с Януковичем: в прессе появились скандальные сведения о кандидате в депутаты Артеменко
16:54
Легендарный хоккеист покончил жизнь самоубийством: подробности трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото

пятница, 19 июля 2019, 17:48
переглянути новину українською

Курс украинской гривны в столичных обменниках незначительно укрепляется по отношению к иностранным валютам в пятницу, 19 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,87 грн, за евро - 29,05 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 25,95 грн, евро - 29,15 грн, 10 рублей - 4,06 грн.

18 июля в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная за один доллар давали 26,00 грн, за евро - 29,10 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн.

Купить доллар можно было за 26,10 грн, евро - 29,25 грн, 10 рублей - 4,07 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты

Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

Чего ждать от курса гривны после выборов

Двойной хук по гривне: как отразятся на экономике Украины блокада Донбасса и отсрочка транша МВФ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: