​Что происходит с курсом гривны в обменниках Киева: фото

Курс украинской гривны в столичных обменниках незначительно укрепляется по отношению к иностранным валютам в пятницу, 19 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,87 грн, за евро - 29,05 грн, 10 российских рублей - 4,03 грн.

Купить доллар можно было за 25,95 грн, евро - 29,15 грн, 10 рублей - 4,06 грн.

18 июля в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная за один доллар давали 26,00 грн, за евро - 29,10 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн.

Купить доллар можно было за 26,10 грн, евро - 29,25 грн, 10 рублей - 4,07 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.