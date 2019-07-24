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​Что происходит с гривной: свежие цифры от НБУ

среда, 24 июля 2019, 09:18
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Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется в среду.

На 24 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2563,0047 грн за $100;

2863,6452 грн за 100 евро.

На 23 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2564,3112 грн за $100;

2875,8750 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 1 копейку, к евро - на 12 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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