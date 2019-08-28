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​Гривна неожиданно подешевела: свежие цифры от НБУ

среда, 28 августа 2019, 09:35
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Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в среду.

На 28 августа Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2516,4930 грн за $100;

2794,3138 грн за 100 евро.

На 27 августа Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2506,2890 грн за $100;

2773,2088 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара по отношению к гривне опустился на 10 копеек, к евро - на 21 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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