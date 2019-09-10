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Положительный и негативный фон: эксперты рассказали о ситуации на валютном рынке

вторник, 10 сентября 2019, 13:39
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Начало сентября было богатым на события, которые коснулись валютного рынка. В отличие от традиционно плохого для российского рубля августа, первый месяц осени, хотя и не считается статистически лучшим месяцем в году, может укрепить, как "россиянина", так и валюты других развивающихся стран.

Об этом, как и о графике курса валют, сообщает компания InstaForex.com.

Китай и США применили пошлины к обоюдному импорту: инициативы еще раз доказали, что в торговой войне страны готовы зайти далеко. И это только первый этап пошлин, которые негативно влияют и на Штаты, и на Поднебесную.

Тем не менее, на днях появились надежды полагать, что новый раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном, по всей видимости, пройдет в октябре. Это сразу приободрило рынки и инвесторов.

Аналитики также отмечают, что нефть оказалась под давлением конфликта и данных о замедленных темпах роста экономики. Однако в последние дни она возвращается к росту - во-первых, из-за неплохой статистики в секторе деловой активности в Китае и во-вторых, из-за данных о возможном банкротстве сланцевых нефтедобывающих компаний в США.

Отчеты API и Минэнерго США, которые последний месяц нередко показывали сокращение запасов на 10 миллионов баррелей еженедельно, в данный момент выходят в нейтральном ключе. На фоне благоприятных новостей из мира геополитики, а также сокращения мировых запасов энергоносителя, Brent может существенно подорожать, но пока гарантировать движение цен вверх невозможно.

Так или иначе, Brent держится у отметки выше 60 долларов за "бочку", что поддерживает рубль.

В данный момент курсы валют развивающихся стран находятся в прямой зависимости от спроса на инвестиционном рынке с повышенным риском. Многое будет зависеть от предстоящего в средине месяца заседания ФРС, который, вполне возможно, вновь снизит процентную ставку.

Что касается аукционов ОФЗ, которые проводит Минфин, то спрос на облигации не только не падает, но и растет - на прошлой неделе несколько пакетов облигаций были проданы быстро, а спрос превысил предложение в 5-7 раз.

Растущий доллар в начале недели перешел в стадию коррекции, и валюты корзины EM прибавили от 0,8 до 2% против "зеленого".

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