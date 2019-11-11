RU  UA

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Валютный рынок

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

21:37
Распродажа AliExpress: названа рекордная сумма заработка Alibaba 11 ноября
21:27
В Нацбанке заговорили о запуске PayPal в Украине: есть условие
19:07
"Нафтогаз" поднял цену на газ для украинцев: назван новый тариф
17:05
Появилось важное уточнение по кассовым аппаратам для ФОПов
16:07
Платежи не проходят: в работе "ПриватБанка" произошел серьезный сбой, подробности
12:16
Счета компании под арестом: "Нафтогаз" получил важную победу над "Газпромом"
11:34
Не спешите продавать: появился детальный прогноз по курсу доллара в Украине
08:32
Доллар продолжает падение: свежий курс валют на 11 ноября

9 ноября

11:14
Тимошенко пояснила, что не так с госбюджетом на 2020 год
10:58
В Украине заработали новые правила выдачи субсидий на коммуналку: есть два варианта

8 ноября

19:13
Переходим на модель единого юридического лица: Верланов назвал топ-приоритет налоговой службы
11:11
Гривна продолжает укрепляться: свежий курс и инфографика за последние месяцы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Нацбанке заговорили о запуске PayPal в Украине: есть условие

понедельник, 11 ноября 2019, 21:27
переглянути новину українською

Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, проблемы, связанные с выходом PayPal на украинский рынок, не является вопросом регуляторного поля Нацбанка.

"Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию", - сказал он.

По словам Бевза, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.

"Насколько мне известно, Кабинет министров этому сейчас уделяет большое внимание", - добавил представитель НБУ.

Как сообщал "Апостроф", в Украине проводится постепенная валютная либерализация, и у многих граждан, как и у бизнеса, появляются новые возможности, связанные с открытием счетов в иностранных банках и переводом средств за рубеж.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году

Курс доллара на выходные: сколько стоит валюта в праздничные дни

Гривна окрепла, но прогнозы неутешительны: что будет с курсом до конца года

Резкий скачок курса доллара: аналитики заговорили об обвале гривны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: