В Нацбанке заговорили о запуске PayPal в Украине: есть условие

Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, проблемы, связанные с выходом PayPal на украинский рынок, не является вопросом регуляторного поля Нацбанка.

"Если PayPal захочет к нам обратиться, я думаю, что очень быстро получит здесь регистрацию", - сказал он.

По словам Бевза, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.

"Насколько мне известно, Кабинет министров этому сейчас уделяет большое внимание", - добавил представитель НБУ.

Как сообщал "Апостроф", в Украине проводится постепенная валютная либерализация, и у многих граждан, как и у бизнеса, появляются новые возможности, связанные с открытием счетов в иностранных банках и переводом средств за рубеж.