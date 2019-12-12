Гривна укрепляется: курс валют в Украине на 12 декабря

В четверг, 12 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна укрепилась по отношению к доллару на шесть копеек, к евро - на 10 копеек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар стоит 23,60 грн, евро 26,14 грн. Курс гривны по отношению к российскому рублю укрепился с 3,73 грн за 10 руб. до 3,71 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).