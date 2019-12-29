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Что будет с курсом доллара в январе: озвучен детальный прогноз

воскресенье, 29 декабря 2019, 11:22
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Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, после длительного снижения доллар перешел к быстрому росту.

"Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие после Нового года дни рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 27 декабря,курс доллара в Украине начал резко расти.

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