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Нацбанк изменил курс доллара на 13 февраля: сколько стоит валюта

четверг, 13 февраля 2020, 08:27
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Фото: УНН

В четверг, 13 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс доллара и установил его на уровне 24,49 грн за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро стоит 26,72 грн.

Стоит добавить, что 12 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара на 3 копейки.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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