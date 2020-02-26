Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 26 февраля

В среду, 26 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает падение.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США понизился на три копейки - с 24,50 грн за доллар до 24,53, к евро - на девять копеек: до 26,60 грн. 10 российских рублей стоят 3,75 грн.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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