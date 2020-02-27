Падение гривны продолжается: курс валют на 27 февраля

В четверг, 27 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает падание.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США понизился на 12 копеек: с 24,53 грн за доллар до 24,65 грн. Евро стоит 26,80 грн. Курс гривны к российскому рублю ослаб до 3,77 грн за 10 рублей.

Эксперты прогнозировали, что в феврале доллар преодолеет отметку в 25 гривен. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Как сообщал "Апостроф", аналитики утверждают, что рост курса доллара в Украине связан с тем, что приток валюты для покупки облигаций внутреннего государственного займа оказался ниже ожидаемого.

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