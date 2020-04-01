В Украине резко подешевел доллар: сколько стоит валюта 1 апреля

НБУ установил свежий курс валют на среду, 1 апреля, доллар и евро подешевели на 50-70 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар США подешевел на 56 копеек и стоит 27,62 грн.

Евро подешевел на 71 копейку и стоит 30,25 грн.

31 марта в банках и обменниках доллар можно было купить по 28,30 грн, евро - по 31,00 грн.

Стоит отметить, что 30 марта доллар вырос до максимума в этом году: до 28,18 гривны за доллар.

Как известно, курс доллара начал резкий рост несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. Интересно, что еще в начале марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 гривны за доллар.

Напомним, что справочный курс доллара в Украине снизится на 40 копеек и будет составлять 27,6 гривны за доллар, что может стать рекордным укреплением гривны с начала карантина.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.