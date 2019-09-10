​Зеленский пригрозил "теневым" АЗС: что ждет нарушителей

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ровенскую область пригрозил причастным к деятельности незаконных автозаправочных станций (АЗС) привлечением к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я знаю, что в Ровенской области работает очень много "теневых", скажем так, незаконных АЗС. Хочу передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни, потому что мы будем не просто тщательно следить - мы будем ограничивать вас в ваших днях свободы", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал нового главу Ровенской ОГА Виталия Коваля обратить внимание на эту проблему.

Как сообщал "Апостроф", ранее в августе в селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции, в результате чего серьезно пострадал один из ее сотрудников.