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Названа дата суда в Нидерландах по миллиардному иску Украины против "Газпрома"

четверг, 30 мая 2019, 16:12
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Слушания по делу о выполнении решения Стокгольмского арбитража на 2,7 млрд долларов в Нидерландах запланированы на декабрь 2019 года.

Об этом говорится в квартальной отчетности российского газового монополиста ОАО "Газпром" в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Согласно информации "Газпрома", 27 сентября 2018 года в Нидерландах НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов.

В мае 2017 года Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", на Книжном Арсенале прошла презентация книги о победе "Нафтогаза" в арбитраже "Стокгольм. Бери или плати".

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Раздел: ЭкономикаЭнергетика
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