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Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит волной повышения цен на продукты - эксперт

пятница, 03 апреля 2020, 17:58
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Хаос на украинском рынке электроэнергии грозит Украине очередной волной повышения цен на коммунальные услуги и продукты питания.

Об этом заявил директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк, комментируя данные ГП "Оператор Рынка" о цене электроэнергии, передает Gazeta.ua.

"Несмотря на то, что цены на электроэнергию выросли стремительно в конце марта - начале апреля, реакции правительства на эту ситуацию нет. То ли премьер ещё входит в дела, и ему не хватает компетенции для координации ведомств, то ли сказывается, что ранее нынешний премьер был менеджером в компании ДТЭК, которая больше всего выигрывает от повышения цен на электроэнергию", - отмечает политолог.

"В любом случае ситуация требует немедленного вмешательства правительства, а если оно останется пассивным наблюдателем – то президента Владимира Зеленского. В условиях карантина удорожание товаров для населения вследствие роста цены электроэнергии может иметь непредсказуемые социальные последствия. От цен на электроэнергию существенно зависит цена хлеба, молока и большинства других продуктов питания, стоимость коммунальных услуг - в первую очередь водоснабжения. Их подорожание в условиях карантина может иметь непредсказуемые социальные последствия", - резюмировал Николай Давыдюк.

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