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​В Украине назвали сроки подписания новой программы сотрудничества с МВФ

понедельник, 30 сентября 2019, 11:12
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Украинское правительство после завершения работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве рассчитывает подписать новую программу финансирования с МВФ в декабре.

Об этом в своем видеоблоге сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину, чтобы начать переговоры о новой программе на три года. Это начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев – до того момента, как в декабре (как мы это планируем) будет подписана новая программа", - сказал Гончарук.

Он также уточнил, что переговоры между Украиной и МВФ только начались и будут состоять из нескольких этапов.

"Так, через пару недель наши коллеги – несколько ключевых министров – поедут в США, в офис МВФ, чтобы продолжать переговоры. Мы ожидаем, что там будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - подчеркнул Гончарук.

Он также назвал неправдой утверждения о том что миссия МВФ уехала из Киева, ни о чем не договорившись.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о безрезультатном завершении переговоров между Украиной и МВФ по новой программе финансирования.

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