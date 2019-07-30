Компания Коломойского после большого перерыва вернулась на тендеры Минобороны

Укртатнафта впервые за 3,5 года приняла участие в тендере Министерства обороны по закупке топлива.Кременчугский НПЗ подконтрольный Игорю Коломойскому претендует на поставку 29 857 тонн авиационного керосина.

Об этом сообщает enkorr.

В последний раз Укртатнафта и группа Приват участвовала в тендерах Минобороны еще в феврале 2016 года. Тогда во всех трех состоявшихся тендерах НПЗ проиграл Трейд Коммодити, или аффилированным с ней компаниям, ставшей впоследствии основным поставщиком топлива для Вооруженных сил.

На тендер Минобороны подали заявки девять компаний. Это максимальное количество участников с 2016 года, отмечает издание.

Помимо Укртатнафты на торгах принимают участие Нафтотрейд-Капитал (WOG), ОККО Контракт, ТД Сокар Украина, Торум (Трейд Коммодити) и Газтрим (Unimex).

Также в закупках Минобороны дебютировали три компании - Глуско Украина, Люкс Краина и Альянс Энерго Трейд .

В 2018 году Минобороны закупило 57 300 тонн авиационного керосина. Крупнейшим поставщиком была группа ОККО (21 120 тонн). За ней расположились входящая в группу Трейд Коммодити Торум (16 210 тонн), Socar (13 050 тонн) и WOG (6900 тонн).

За предыдущий год Кременчугский НПЗ Укртатнафты произвел 225 тонн авиационного керосина. Это на 22% больше по сравнению с 2017-м. Основной объем топлива НПЗ отгружается в аэропорт Борисполь.

Как сообщал "Апостроф", Коломойского обвиняют в отмывании в США миллиардов долларов.