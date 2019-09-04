Бывший глава "Укроборонпрома" попал в новый скандал: видеорасследование журналистов

За несколько недель до своего увольнения с должности гендиректора ГК "Укроборонпром" Павел Букин подписал приказ об утверждении нового устава ГК "Укрспецэкспорт", которым максимально расширяются полномочия руководства "Укрспецэкспорта". В результате компания практически выводится из-под контроля государственного концерна.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Новый устав расширяет полномочия и сужает ответственность перед концерном лично руководителя "Укрспецэкспорта". Ранее регулятор мог назначить и.о. руководителя, если действующий - временно отсутствует. Теперь - только если должность вакантна. Также, за счет мелких правок в формулировках текста устава - руководитель "Укрспецэкспорта" получает возможность игнорировать решение концерна "Укроборонпром".

Кроме того, концерн больше не утверждает финплан спецэкспортера - только согласовывает. А целый перечень договоров, которые ранее должен был согласовывать с "Укроборонпромом" - "Укрспецэкспорт" теперь может подписывать самостоятельно. Речь идет о договорах о совместной деятельности, передачу имущества в управление, а также договора комиссии.

Кроме того, изменения коснуться взаимодействия "Укрспецэкспорта" с шестью дочерними предприятиями: ГХВП "Спецтехноэкспорт", ДГЗИФ "Укринмаш", ГП "Укроборонсервис", ДЗИП "Промоборонэкспорт", ГП СЗФ "Прогресс " и ГП ВТФ "Таско-экспорт". Все свои финансовые, инвестиционные, стратегически развивающие планы они теперь должны согласовывать с руководителем "Укрспецэкспорта". А также брать у него разрешение на получение кредита. Кроме того "дочек" обяжут предоставлять акты внутренних ревизий и проверок, финансовые отчеты. Помимо прочего, "Укрспецэкспорт" будет координировать экспортно-импортную деятельность "дочек".

Согласно документу "Укрспецэкспорт" теперь имеет право вносить предложения дочернему предприятию об изменении его устава, назначении и увольнении руководителя. Также саму "дочку" реорганизовать или ликвидировать теперь тоже можно по предложению гендиректора "Укрспецэкспорта". Кроме того, изменен юридический статус компании. Эта правка, по мнению журналистов, может быть использована для ослабления уголовной ответственности за злоупотребления и взятки.

Есть еще один пункт нового устава, который пока имеет разные трактовки. Перечень источников формирования имущества компании пополнился одним пунктом. Рядом с государственным имуществом, переданным из концерна - появилось просто какое-то имущество, в т.ч. средства, переданные учредителем. Основателем "Укрспецэкспорта" был и остается Кабмин. Очевидно, спецэкспортеры рассчитывают на прямые вливания из бюджета.

Но есть еще другое трактовка: этот пункт может открывать двери к размыванию государственной доли в структуре собственности "Укрспецэкспорта". Путем вливания денег или имущества - в структуру государственной компании может влиться частный совладелец.

Ранее украинские журналисты выяснили, что уволенный замглавы СНБО Олег Гладковский и руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин получили как минимум 30 и 10 тысяч долларов соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Айвараса Абромавичуса руководителем государственного концерна "Укроборонпром".