RU  UA

вторник, 6 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Регуляторная политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 августа

00:16
Сколько денег из бюджета Зеленский потратил за месяц: сумма шокировала сеть
00:07
ЦИК не смогла установить официальные итоги выборов в Раду: что произошло

5 августа

23:59
Мощный теракт в Египте: появились новые данные по погибшим
23:47
Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год
23:34
Появились подробности биографии нового командующего ООС на Донбассе
23:16
Компания Коломойского получит миллионы за полеты Зеленского
23:15
В Польше произошла ужасная трагедия с молодым спортсменом
23:02
В Киеве таксист устроил ЧП, подрезав скорую помощь: фото и видео
22:39
"Титушки" устроили провокацию во время пересчета голосов на 210 округе фото
22:34
Где море? Украинцев удивила аномалия после шторма в Кирилловке, видео
22:33
В Харькове произошло серьезное ДТП: много пострадавших, фото
22:25
Россияне устроили массовое побоище с футбольными фанатами в Польше
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год

понедельник, 05 августа 2019, 23:47
переглянути новину українською

Размер минимальной пенсии в Украине в 2020 году будет установлен на уровне 1700-1750 грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает 112 Украина.

"Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн. можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных", - сказал он.

Также Розенко предположил, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее Конституционный суд отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.

Подробнее о повышении пенсий, которое коснулось почти 7 миллионов украинцев, читайте в материале "Апострофа": Повышение пенсий: кто стал богаче в июле, а кому ждать до зимы.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ошибки или коррупция: в чьих интересах действуют должностные лица АРМА

"...И в животноводстве": Правильно ли передавать Нацбанку регулирование непрофильных рынков

Правительство совершает ошибку: почему Украина замораживает свои газовые месторождения

«Черные» последствия: чем обернется новое ограничение на расчеты наличкой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: