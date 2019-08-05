Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год

Размер минимальной пенсии в Украине в 2020 году будет установлен на уровне 1700-1750 грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает 112 Украина.

"Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн. можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных", - сказал он.

Также Розенко предположил, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.

Как сообщалось, ранее Конституционный суд отменил установление минимально необходимого возраста для начисления пенсии по выслуге лет.

Подробнее о повышении пенсий, которое коснулось почти 7 миллионов украинцев, читайте в материале "Апострофа": Повышение пенсий: кто стал богаче в июле, а кому ждать до зимы.