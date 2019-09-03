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Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие

вторник, 03 сентября 2019, 12:25
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Земельная реформа, которую готовит правительство, предусматривает допуск иностранных компаний и физлиц к рынку сельскохозяйственных земель.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил 2 сентября в эфире канала ICTV.

По его словам, совместно со Всемирным банком было оценено 25 сценариев проведения земельной реформы.

"Нам нужно выбирать модель, которая дает наибольший экономический рост. Это означает, что нам нужно разрешить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят тут налоги", - сказал Гончарук.

Де-юре доступ к праву покупки земельного участка будут иметь украинское физлицо и украинское юрлицо, то есть украинские компании, уточнил глава правительства.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земли не менее выгодные, чем у крупных компаний и иностранцев.

"Для этого мы планируем старт земельной реформы ориентировочно на лето 2020 года. Мы рассчитываем, что к тому времени кредитование в гривне будет значительно дешевле, чем сейчас -взять кредит в гривне можно будет под 14-15%", - рассказал Гончарук.

По его словам, правительство планирует создать инструмент, который позволит компенсировать эту процентную ставку.

"Кредиты в принципе станут дешевле, но нам нужно сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка для личных нужд, для его обработки, для того, чтобы украинец, наш фермер, был в более выгодных условиях, чем его потенциальный иностранный конкурент", - пояснил глава Кабмина.

Гончарук также отметил, что окончательные параметры такого механизма еще не определены, но заверил, что до его формирования рынок земли запущен не будет.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной Раде - до зимы отменить мораторий.

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